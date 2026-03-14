Hilfe aus der Luft: Darum musste die Polizeihubschrauberstaffel öfter abheben

Magdeburg - 2025 war die Polizeihubschrauberstaffel in Sachsen-Anhalt wieder vermehrt im Einsatz. Darum mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

Oftmals wurde per Hubschrauber nach vermissten Personen oder Gegenständen gesucht. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Im vergangenen Jahr waren die Piloten nach Angaben des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt ganze 683 Mal in der Luft, mit 924 Flugstunden.

Bei 527 Flügen handelte es sich um Einsatzflüge. Im Vorjahr waren es nur 475 Flüge.

"Die Erfahrung der Besatzung kombiniert mit dem Einsatz modernster Technik dienen oft als wichtige Unterstützung für die Arbeit der Kräfte am Boden", so Innenministerin Dr. Tamara Zieschang.

Bei mehr als der Hälfte der Einsätze ging es um die Suche nach vermissten Personen oder Gegenständen.