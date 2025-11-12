Hundeattacke im Südharz: Rottweiler beißt Frauen in Oberschenkel

Am Dienstag wurden zwei Frauen in der Gemeinde Südharz von einem Hund angegriffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Roßla - In der Gemeinde Südharz (Sachsen-Anhalt) wurden am Dienstagabend zwei Frauen von einem Hund attackiert und verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Halter.

Der Hund biss beide Frauen in den Oberschenkel. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Süßharz mitteilte, soll der Hund einer 17-Jährigen und einer 48-Jährigen in der Straße "Kuxstein" in Roßla in die Oberschenkel gebissen haben.

Der Besitzer des Rottweilers bemerkte die Attacke erst durch die Schreie der beiden Opfer und rief daraufhin sein Tier zurück.

Nach dem Vorfall kam es zwischen dem 41-jährigen Hundehalter und den Geschädigten zudem zu einer Auseinandersetzung.

Nach Eintreffen der Polizeibeamten wurden gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung Ermittlungen eingeleitet.

Die beiden verletzten Frauen wurden durch Rettungskräfte ambulant medizinisch versorgt. Die zuständige Ordnungsbehörde wurde informiert.

