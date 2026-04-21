Hunderte geklaute Gegenstände: Wem gehören diese Waffen, Werkzeuge und Schlüssel?

Delitzsch - Bei einer Durchsuchung in einem Kleingarten in Delitzsch stieß die Polizei auf ein Sammelsurium von mutmaßlichem Diebesgut. Derzeit sucht die Behörde die Besitzer der sichergestellten Gegenstände.

Um auch noch die restlichen Besitzer zu finden, veröffentlichte die Polizei Fotos von den Gegenständen. © Bildmontage: Medienservice.Sachsen.de

Nachdem Anfang April ein Spielautomat in einer Delitzscher Bar aufgebrochen und das Geld gestohlen wurde, hatte die Polizei mit einem 40-jährigen Deutschen schnell einen Tatverdächtigen gefunden.

Weitere Ermittlungen führten die Beamten in einen Kleingarten im Norden der Stadt. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, erfolgte mithilfe einer richterlichen Anordnung noch am Ostersonntag die Durchsuchung der Parzelle.

"In ihr konnten zahlreiche Gegenstände gefunden werden, die offensichtlich gestohlen waren, darunter Mopeds, Werkzeuge, elektrische Geräte, Schlüssel, Maschinen und vieles mehr", schilderte Polizeisprecher Chris Graupner. Des Weiteren sicherte die Behörde einen Fernseher, einen E-Scooter und sogar ein Luftgewehr.

Man gehe davon aus, dass die mehr als 100 Gegenstände von Baustellen, Kleingärten oder Kellern in Delitzsch und Umgebung entwendet wurden.