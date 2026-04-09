Hungrige Einbrecher? Diebe stehlen Wurst und Käse im Wert von 1500€

Kirchheiligen (Unstrut-Hainich-Kreis) - Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch eine Fleischerei in Kirchheilingen heimgesucht und dabei vor allem eines im Visier gehabt: Wurst.

Einbrecher klauten in Kirchheilingen unter anderem rund 100 Bratwürste aus einer Fleischerei. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh drangen die Täter laut Angaben der Polizei gewaltsam in den Metzgerbetrieb ein. Sie plünderten sowohl den Verkaufsraum als auch das angrenzende Kühlhaus.

Allein aus den Auslagen entwendeten die Diebe nahezu 100 Bratwürste im Wert von über 700 Euro.

Zusätzlich nahmen sie aus dem Kühlhaus Salami und Käse mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1500 Euro.