Immer mehr Drohnen über sensiblen Zielen: Große Probleme bei Aufklärung

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen zählt zu den Schwerpunkt-Zielen von Drohnenüberflügen in Deutschland. Gründe seien die hier ansässige Industrie aus dem Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur sowie Firmensitze bedeutender Rüstungsunternehmen.

CDU-Politiker Herbert Reul (73) ist seit 2017 Innenminister des Landes NRW. © Henning Kaiser/dpa

Das geht aus einem Bericht von NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) an den Düsseldorfer Landtag hervor.

Bei 25 im vergangenen Jahr vom Landeskriminalamt (LKA) ausgewerteten Einzelfällen aus dem Bereich politisch motivierter Kriminalität fällt die vorläufige Bilanz demnach mager aus: "In keinem der Fälle konnte ein Tatverdächtiger oder ein Drohnenführer festgestellt und die Tat aufgeklärt werden", heißt es in dem Bericht.

Bislang gebe es keine konkreten Erkenntnisse, die eine eindeutige Zuordnung zu ausländischen Staaten oder ihren Nachrichtendiensten zuließen. "Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern weiterhin an."

Die Zahl der polizeibekannten Drohnensichtungen in NRW habe von 232 im Jahr 2024 auf 351 im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Dies sei eine Gesamtzahl ohne Differenzierung in Hinblick auf kritische oder militärische Infrastruktur.

Zur kritischen Infrastruktur (KRITIS) zählen Sektoren wie Energie, Wasser, Ernährung, Gesundheit, IT/Telekommunikation, Transport/Verkehr, Finanzwesen, Staat/Verwaltung sowie Medien/Kultur, deren Ausfall die öffentliche Sicherheit und Versorgung gefährden würde - etwa Stromnetze, Krankenhäuser, Lebensmittelketten und wichtige Verwaltungsfunktionen.