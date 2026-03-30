In der Altmarkt-Galerie: Diebe erbeuten acht Apple-Smartphones

Dresden - Aufruhr am Freitagabend in der Altmarkt -Galerie! Wo andere einen entspannten Shopping-Trip vor dem anstehenden Wochenende unternahmen, führten zwei Unbekannte etwas im Schilde. Ihr Ziel: der Apple-Store in der Einkaufsmeile.

Nach dem Raub nahmen die Diebe Reißaus. Bis zum Ausgang der Altmarkt-Galerie konnten sie noch verfolgt werden, jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. (Archivbild) © Ove Landgraf

Gegen 18.55 Uhr betraten die beiden Diebe den stets gut besuchten Apple-Laden in der Shopping-Passage, so die Polizei Dresden in einer Mitteilung.

Gezielt gingen sie zu den Smartphones, die zum Testen auf Tischen präpariert und mithilfe von Kabeln gesichert waren. Doch diese Sicherheitsvorrichtung stellte für die beiden Langfinger kein großes Hindernis dar.

Sie rissen acht Handys aus den Tischen heraus und ergriffen die Flucht.

Ein Mann versuchte noch, die beiden Täter zu stellen, doch am Ausgang der Altmarkt-Galerie endete die Verfolgung.

Die Beute der beiden Diebe hatte einen Gesamtwert von circa 11.700 Euro.