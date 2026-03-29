In Psychiatrie eingewiesen: Mann rastet aus und bespuckt Notarzt

Seehausen - Am Freitagabend wurden im altmärkischen Seehausen ( Landkreis Stendal ) mehrere Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes von einem Mann angegriffen.

Einsatzkräfte der Polizei mussten den Mann überwältigen und ihn fesseln. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeirevier Stendal am Sonntag mitteilte, trat der 26-Jährige dabei auch gegen den Rettungswagen und schlug mit einer Trinkflasche nach Personen.

Gleichzeitig nutzte er den Polizisten gegenüber Beleidigungen, heißt es weiter. Einen Notarzt habe er zudem in das Gesicht gespuckt.

Ursprünglich sei der Mann verhaltensauffällig gewesen, weshalb die Einsatzkräfte informiert wurden und anschließend ausgerückt waren.

Um ihn an weiteren Handlungen zu hindern, wurde der 26-Jährige kurzerhand zu Boden gebracht und gefesselt.

Ein späterer Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,62 Promille.