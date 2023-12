17.12.2023 15:37 In Schlangenlinien gefahren: Autofahrerin mit fast vier Promille unterwegs!

In Gardelegen stoppte die Polizei am Samstagmorgen eine heftig alkoholisierte Fahrerin, die mit ihrem Wagen in Schlangenlinien fuhr.

Von Sophie Marie Kemnitz

Gardelegen - Am frühen Samstagmorgen wurde dem Polizeirevier in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) ein Fahrzeug gemeldet, welches auffällig in Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten den Wagen stoppten, staunten sie nicht schlecht. Mit 3,77 Promille fuhr die Fahrerin durch Gardelegen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Gegen 3 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein weißer Mitsubishi nicht unbedingt sicher auf der Magdeburger Straße entlangfuhr. Das Auto konnte wenig später von den eingesetzten Polizeibeamten an einer Tankstelle festgestellt werden. Hier trafen sie auf die 58-jährige Fahrzeugführerin, die sie auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüften. Nach Angaben der Polizei ergab ein vorläufiger Alkoholtest einen Wert von satten 3,77 Promille. Gegen die Fahrerin wurde nach einer Blutprobenentnahme ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde ihr Führerschein einbehalten.

