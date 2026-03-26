Irre Verfolgungsjagd in Sachsen: Biker brettert mit 160 km/h über Bundesstraße
Flöha/Oederan - Einfach nur irre! Ein Motorradfahrer lieferte sich am Dienstagnachmittag in Mittelsachsen eine wahnsinnige Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Biker bretterte dabei mit mehr als 160 km/h über eine Bundesstraße, brachte dabei sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Schlussendlich entkam der Verkehrsrowdy der Polizei. Die Beamten suchen nun nach dem Raser.
Gegen 17.15 Uhr wollten die Polizisten den Motorradfahrer auf der B173 in Flöha kontrollieren. Doch der Biker drückte aufs Gas und brauste davon - die Polizei hinterher.
Eine wilde Verfolgungsjagd begann: "Mit hoher Geschwindigkeit, teilweise mehr als 160 km/h, und riskanten Überholmanövern setzte der Biker seine Fahrt über die B173 bis nach Oederan fort", teilt die Polizei mit.
Lebensgefährlich: Andere Verkehrsteilnehmer mussten teilweise bis auf den Gehweg ausweichen, um ein Zusammenstoßen mit dem Motorradfahrer zu verhindern.
Und es ging rasant weiter: "Trotz eines entgegenkommenden Funkstreifenwagens flüchtete der unbekannte Motorradfahrer weiter riskant, zwischen haltenden Fahrzeugen hindurch und mit hoher Geschwindigkeit", so eine Polizeisprecherin.
Im Ortsteil Memmendorf (Oederan) verloren die Beamten den Biker letztlich - er flüchtete weiter über eine kleine Straße in Richtung Eppendorf/Kirchbach.
Polizei sucht Zeugen nach irrer Verfolgungsjagd in Mittelsachsen
Nun ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr und verbotener Kraftfahrzeugrennen.
"Hinzu kommen noch Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da die am Motorrad angebrachten amtlichen Kennzeichen nicht für dieses ausgegeben wurden", ergänzt eine Polizeisprecherin.
Zudem werden Zeugen gesucht: Wer hat die wilde Fahrt am Dienstag beobachtet? Wer wurde durch das rücksichtslose Fahrverhalten gefährdet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder dessen Motorrad machen? Das Fahrzeug war laut Polizei gelb lackiert mit einem Frankfurter Kennzeichen.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter der Telefonnummer 03727/9800 entgegen.
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