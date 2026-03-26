Irre Verfolgungsjagd in Sachsen: Biker brettert mit 160 km/h über Bundesstraße

Flöha/Oederan - Einfach nur irre! Ein Motorradfahrer lieferte sich am Dienstagnachmittag in Mittelsachsen eine wahnsinnige Verfolgungsjagd mit der Polizei . Der Biker bretterte dabei mit mehr als 160 km/h über eine Bundesstraße, brachte dabei sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Schlussendlich entkam der Verkehrsrowdy der Polizei. Die Beamten suchen nun nach dem Raser.

Absolut lebensmüde: Ein Biker flüchtete in Mittelsachsen in einem Affenzahn vor der Polizei. (Symbolbild) © 123rf/maxpayne222

Gegen 17.15 Uhr wollten die Polizisten den Motorradfahrer auf der B173 in Flöha kontrollieren. Doch der Biker drückte aufs Gas und brauste davon - die Polizei hinterher.



Eine wilde Verfolgungsjagd begann: "Mit hoher Geschwindigkeit, teilweise mehr als 160 km/h, und riskanten Überholmanövern setzte der Biker seine Fahrt über die B173 bis nach Oederan fort", teilt die Polizei mit.

Lebensgefährlich: Andere Verkehrsteilnehmer mussten teilweise bis auf den Gehweg ausweichen, um ein Zusammenstoßen mit dem Motorradfahrer zu verhindern.

Und es ging rasant weiter: "Trotz eines entgegenkommenden Funkstreifenwagens flüchtete der unbekannte Motorradfahrer weiter riskant, zwischen haltenden Fahrzeugen hindurch und mit hoher Geschwindigkeit", so eine Polizeisprecherin.

Im Ortsteil Memmendorf (Oederan) verloren die Beamten den Biker letztlich - er flüchtete weiter über eine kleine Straße in Richtung Eppendorf/Kirchbach.