Schon wieder Anlagebetrug: Sachse verliert seine gesamten Ersparnisse

Niederwiesa - Ein Senior aus Mittelsachsen wollte seine Ersparnisse anlegen und ist dabei auf einen Betrug hereingefallen. Am Montag meldete er sich bei der Polizei.

Der Mann hat mehrere Tausend Euro von seinen Ersparnissen verloren. (Symbolbild) © 123RF/thodonal

Der Mann hatte im Dezember im Internet ein scheinbar seriöses Angebot für eine Geldanlage gesehen.

"Zunächst überwies der Senior eine niedrige dreistellige Summe als Startbetrag, woraufhin sich ein vermeintlicher Finanzberater telefonisch bei ihm meldete. Dieser brachte den Geschädigten unter dem Vorwand weiterer lukrativer Investitionsmöglichkeiten dazu, mehrere Überweisungen im Gesamtwert von rund 8000 Euro auf verschiedene Konten zu tätigen", berichtet eine Polizeisprecherin.

Dem Sachsen wurde eine angebliche Gewinnsumme in Höhe von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellte. Für die Auszahlung sollte er aber eine vermeintliche Bearbeitungsgebühr von nochmals mehreren Tausend Euro zahlen.

Das kam dem Rentner schließlich verdächtig vor. Er ahnte den Betrug und der Schwindel flog auf.