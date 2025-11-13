Irre Verfolgungsjagd in Zwickau! Audi-Fahrer rast mit 200 km/h über Bundesstraße

Zwickau - Irre Verfolgungsjagd in Zwickau ! Ein Audi-Fahrer (27) flüchtete am Mittwochabend vor der Polizei . Im Alkohol- und Drogenrausch donnerte er mit 200 km/h über eine Bundesstraße, brachte dabei mehrere Autofahrer in Gefahr. Schlussendlich konnten die Beamten den Raser schnappen - er hat nun jede Menge Ärger am Hals.

Die Polizei verfolgte am Mittwochabend einen Audi-Fahrer (27), der mit einer irren Geschwindigkeit über eine Bundesstraße bretterte. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Gegen 22 Uhr wollten Polizisten den Audi-Fahrer kontrollieren - er fiel durch seine Fahrweise auf. "Als das Streifenteam im Bereich der Moseler Allee das Blaulicht aktivierte, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der B 93 davon", so eine Polizeisprecherin.

Es folgte eine filmreife und lebensgefährliche Verfolgungsjagd. Der 27-Jährige drückte ordentlich aufs Gas, zog dabei von der rechten auf die linke Spur. "Zahlreiche Fahrzeugführer mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden", heißt es von der Polizei.

Irre! Laut Polizeiangaben war der Audi-Fahrer zeitweise mit bis zu 200 km/h unterwegs. Später verließ der Raser die Bundesstraße über eine Abfahrt in Richtung Crimmitschau.

Der Polizei war die Verfolgung zu gefährlich - das Manöver wurde abgebrochen. Dennoch lief im Hintergrund die Suche nach dem Verkehrsrowdy weiter - mit Erfolg.