Irre Verfolgungsjagd in Zwickau! Audi-Fahrer rast mit 200 km/h über Bundesstraße
Zwickau - Irre Verfolgungsjagd in Zwickau! Ein Audi-Fahrer (27) flüchtete am Mittwochabend vor der Polizei. Im Alkohol- und Drogenrausch donnerte er mit 200 km/h über eine Bundesstraße, brachte dabei mehrere Autofahrer in Gefahr. Schlussendlich konnten die Beamten den Raser schnappen - er hat nun jede Menge Ärger am Hals.
Gegen 22 Uhr wollten Polizisten den Audi-Fahrer kontrollieren - er fiel durch seine Fahrweise auf. "Als das Streifenteam im Bereich der Moseler Allee das Blaulicht aktivierte, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der B 93 davon", so eine Polizeisprecherin.
Es folgte eine filmreife und lebensgefährliche Verfolgungsjagd. Der 27-Jährige drückte ordentlich aufs Gas, zog dabei von der rechten auf die linke Spur. "Zahlreiche Fahrzeugführer mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden", heißt es von der Polizei.
Irre! Laut Polizeiangaben war der Audi-Fahrer zeitweise mit bis zu 200 km/h unterwegs. Später verließ der Raser die Bundesstraße über eine Abfahrt in Richtung Crimmitschau.
Der Polizei war die Verfolgung zu gefährlich - das Manöver wurde abgebrochen. Dennoch lief im Hintergrund die Suche nach dem Verkehrsrowdy weiter - mit Erfolg.
Nach waghalsiger Verfolgungsjagd: Führerschein weg, Anzeigen am Hals
Noch in der Nacht konnten sie den 27-Jährigen in seiner Wohnung antreffen. "Er gab im Rahmen der Maßnahmen an, Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben und wurde durch die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht", teilte die Polizei mit.
Zudem wurde in seiner Wohnung ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Seinen Führerschein ist der Deutsche nun auch los.
Gegen ihn wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Außerdem werden Zeugen gesucht: Wurdet Ihr durch die irre Fahrweise des Audi-Fahrers gefährdet oder geschädigt? Wenn ja, dann meldet Euch beim Zwickauer Polizeirevier unter der Nummer 0375/428102.
Titelfoto: 123RF/chris77ho