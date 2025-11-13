Irre Verfolgungsjagd in Zwickau! Audi-Fahrer rast mit 200 km/h über Bundesstraße

Eine lebensgefährliche Aktion! Ein Audi-Fahrer flüchtete in Zwickau vor der Polizei, fuhr mit bis zu 200 km/h über eine Bundesstraße.

Von Julian Winkler

Zwickau - Irre Verfolgungsjagd in Zwickau! Ein Audi-Fahrer (27) flüchtete am Mittwochabend vor der Polizei. Im Alkohol- und Drogenrausch donnerte er mit 200 km/h über eine Bundesstraße, brachte dabei mehrere Autofahrer in Gefahr. Schlussendlich konnten die Beamten den Raser schnappen - er hat nun jede Menge Ärger am Hals.

Die Polizei verfolgte am Mittwochabend einen Audi-Fahrer (27), der mit einer irren Geschwindigkeit über eine Bundesstraße bretterte. (Symbolbild)
Die Polizei verfolgte am Mittwochabend einen Audi-Fahrer (27), der mit einer irren Geschwindigkeit über eine Bundesstraße bretterte. (Symbolbild)  © 123RF/chris77ho

Gegen 22 Uhr wollten Polizisten den Audi-Fahrer kontrollieren - er fiel durch seine Fahrweise auf. "Als das Streifenteam im Bereich der Moseler Allee das Blaulicht aktivierte, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der B 93 davon", so eine Polizeisprecherin.

Es folgte eine filmreife und lebensgefährliche Verfolgungsjagd. Der 27-Jährige drückte ordentlich aufs Gas, zog dabei von der rechten auf die linke Spur. "Zahlreiche Fahrzeugführer mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden", heißt es von der Polizei.

Irre! Laut Polizeiangaben war der Audi-Fahrer zeitweise mit bis zu 200 km/h unterwegs. Später verließ der Raser die Bundesstraße über eine Abfahrt in Richtung Crimmitschau.

Hundeattacke im Südharz: Rottweiler beißt Frauen in Oberschenkel
Polizeimeldungen Hundeattacke im Südharz: Rottweiler beißt Frauen in Oberschenkel

Der Polizei war die Verfolgung zu gefährlich - das Manöver wurde abgebrochen. Dennoch lief im Hintergrund die Suche nach dem Verkehrsrowdy weiter - mit Erfolg.

Nach waghalsiger Verfolgungsjagd: Führerschein weg, Anzeigen am Hals

Nach der irren Verfolgungsjagd in Zwickau "besuchten" die Beamten den Audi-Fahrer in seiner Wohnung. (Symbolbild)
Nach der irren Verfolgungsjagd in Zwickau "besuchten" die Beamten den Audi-Fahrer in seiner Wohnung. (Symbolbild)  © Sven Gleisberg

Noch in der Nacht konnten sie den 27-Jährigen in seiner Wohnung antreffen. "Er gab im Rahmen der Maßnahmen an, Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben und wurde durch die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht", teilte die Polizei mit.

Zudem wurde in seiner Wohnung ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Seinen Führerschein ist der Deutsche nun auch los.

Gegen ihn wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Schüsse in Spandau: 27-Jähriger wird von falschen Polizisten verletzt!
Polizeimeldungen Schüsse in Spandau: 27-Jähriger wird von falschen Polizisten verletzt!

Außerdem werden Zeugen gesucht: Wurdet Ihr durch die irre Fahrweise des Audi-Fahrers gefährdet oder geschädigt? Wenn ja, dann meldet Euch beim Zwickauer Polizeirevier unter der Nummer 0375/428102.

Titelfoto: 123RF/chris77ho

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: