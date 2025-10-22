 2.099

Jaguar-Fahrer ohne Führerschein unterwegs: Crash im Chemnitzer Zentrum

Im Chemnitzer Zentrum krachte am Dienstagnachmittag ein Jaguar-Fahrer auf einen BMW.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum krachte am Dienstagnachmittag ein Jaguar auf einen BMW.

Auf der Theaterstraße in Chemnitz kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall.
Kurz vor 16 Uhr kam es laut Polizei auf Höhe des Parkhauses Rosenhof zu dem Auffahrunfall.

Der Jaguar-Fahrer (41) knallte auf der Theaterstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden BMW (Fahrer: 69).

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

"Einem Arzt stellte sich der Jaguar-Fahrer dennoch vor – zur Blutentnahme. Er stand zur Unfallzeit offenbar unter Alkoholeinfluss (verwaschene Aussprache, torkeln, Alkoholgeruch)", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Jaguar-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Mit dem Ukrainer konnte jedoch kein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Der 41-Jährige bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

