Jaguar-Fahrer ohne Führerschein unterwegs: Crash im Chemnitzer Zentrum

Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum krachte am Dienstagnachmittag ein Jaguar auf einen BMW.

Auf der Theaterstraße in Chemnitz kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. © privat

Kurz vor 16 Uhr kam es laut Polizei auf Höhe des Parkhauses Rosenhof zu dem Auffahrunfall.

Der Jaguar-Fahrer (41) knallte auf der Theaterstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden BMW (Fahrer: 69).

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

"Einem Arzt stellte sich der Jaguar-Fahrer dennoch vor – zur Blutentnahme. Er stand zur Unfallzeit offenbar unter Alkoholeinfluss (verwaschene Aussprache, torkeln, Alkoholgeruch)", teilte die Polizei am Mittwoch mit.