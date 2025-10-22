Jaguar-Fahrer ohne Führerschein unterwegs: Crash im Chemnitzer Zentrum
Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum krachte am Dienstagnachmittag ein Jaguar auf einen BMW.
Kurz vor 16 Uhr kam es laut Polizei auf Höhe des Parkhauses Rosenhof zu dem Auffahrunfall.
Der Jaguar-Fahrer (41) knallte auf der Theaterstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden BMW (Fahrer: 69).
Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
"Einem Arzt stellte sich der Jaguar-Fahrer dennoch vor – zur Blutentnahme. Er stand zur Unfallzeit offenbar unter Alkoholeinfluss (verwaschene Aussprache, torkeln, Alkoholgeruch)", teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Mit dem Ukrainer konnte jedoch kein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Der 41-Jährige bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Titelfoto: privat