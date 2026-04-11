Jugendliche wollen Ortsschild aus Spaß klauen und erleben böse Überraschung

Sondershausen - Zwei Jugendliche wollten am frühen Samstagmorgen ein Ortsschild im Sondershäuser Ortsteil Berka (Kyffhäuserkreis) klauen. Die jungen Diebe wurden jedoch auf frischer Tat ertappt.

Ihr Vorhaben konnten die Täter nicht in die Tat umsetzen. Die Polizei machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Die Polizei hatte gegen 1.30 Uhr auf der Landstraße 1034 vor dem Ortsteil Berka in Richtung Bad Frankenhausen einen Funkenflug am rechten Straßenrand bemerkt, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Als die Streife näher heranfuhr, stellten die Beamten zwei Personen fest, die sich am Ortsschild zu schaffen machten.

Erst als die Polizisten mit Hupe und eingeschaltetem Blaulicht auf sich aufmerksam machten, brachen die Jugendlichen ab.

Sie versuchten daraufhin, sich aus dem Staub zu machen. Einer der Täter flüchtete in den Flusslauf der Wipper - doch dieser Versuch war erfolglos. Er konnte von den Beamten geschnappt werden. Er war völlig durchnässt und wurde in einem Rettungswagen betreut.

Der zweite Täter kam wenig später auf eine am Streifenwagen stehende Polizistin zu und gab sich auf Nachfrage als unbeteiligter Wanderer aus. Bei weiteren Fragen verstrickte er sich jedoch in Widersprüche und konnte als zweiter Täter dingfest gemacht werden.

Den Angaben nach hatten die beiden Jugendlichen mittels einer Flex versucht, das Ortseingangsschild des Ortsteils Berka zu klauen. Sie wollten das Schild als Spaß mit auf eine Party nehmen, wie sie gegenüber der Polizei erklärten.