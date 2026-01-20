Jugendlicher rastet in Berliner S-Bahn aus: Polizei findet später bei ihm zu Hause Waffen

Berlin - Nachdem ein 17-Jähriger in einer Berliner S-Bahn randaliert hatte, nahm die Polizei den Jugendlichen fest – später entdeckten Beamte in seiner Wohnung mehrere Waffen.

Die Polizei Berlin nahm den Jugendlichen fest und durchsuchte sein Handy. (Symbolfoto) © Bildmontage: Paul Zinken/dpa, Marijan Murat/dpa

Am Montagabend soll der Jugendliche in einem S-Bahn-Waggon der Linie S3 zwischen Wilhelmshagen und Rahnsdorf Sitze mit einem Stift und mit Aufklebern eines Fußballvereins beschmiert haben.

Als ein anderer Fahrgast ihn dazu aufforderte, aufzuhören, schlug der 17-Jährige dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Kurz darauf nahm die Polizei ihn und weitere Personen am S-Bahnhof Rahnsdorf vorläufig fest.

Die Polizei durchsuchte das Handy des Jugendlichen und fand Bilder und Videos, die auf den illegalen Waffenbesitz hindeuteten.

In der Wohnung des Jugendlichen stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe, ein Luftdruckgewehr sowie ein Messer, Pyrotechnik und Pfefferspray sicher, wie die Polizei mitteilte.