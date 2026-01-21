Junge fährt betrunkenen Vater ins Krankenhaus: Was er dann sagt, sorgt für Kopfschütteln

Braunschweig - Kopfschüttel-Aktion in Niedersachsen : Ein Junge musste in der Nacht auf Mittwoch seinen Vater ins Krankenhaus fahren. Bei der Erklärung staunte die Polizei nicht schlecht.

Die Polizei hielt einen 15-jährigen Autofahrer an. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 1.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Audi, der auf der Wolfenbütteler Straße in Braunschweig unterwegs war.

Ein 43-jähriger Vater und sein 15 Jahre alter Sohn saßen in dem Auto - aber der Teenie steuerte den Wagen! Der Junge konnte natürlich auch keinen Führerschein vorzeigen.

Nach Angaben der beiden sollte der Schüler seinen Vater, der während der Fahrt auf der Rückbank saß, von Helmstedt ins Krankenhaus nach Braunschweig bringen.

Als der 43-Jährige zur Aktion befragt wurde, erklärte er, dass er "nicht gewusst" habe, dass sein Sohn noch keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der Mann pustete einen Atemalkoholwert von knapp 1 Promille.