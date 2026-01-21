Junge fährt betrunkenen Vater ins Krankenhaus: Was er dann sagt, sorgt für Kopfschütteln
Braunschweig - Kopfschüttel-Aktion in Niedersachsen: Ein Junge musste in der Nacht auf Mittwoch seinen Vater ins Krankenhaus fahren. Bei der Erklärung staunte die Polizei nicht schlecht.
Gegen 1.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Audi, der auf der Wolfenbütteler Straße in Braunschweig unterwegs war.
Ein 43-jähriger Vater und sein 15 Jahre alter Sohn saßen in dem Auto - aber der Teenie steuerte den Wagen! Der Junge konnte natürlich auch keinen Führerschein vorzeigen.
Nach Angaben der beiden sollte der Schüler seinen Vater, der während der Fahrt auf der Rückbank saß, von Helmstedt ins Krankenhaus nach Braunschweig bringen.
Als der 43-Jährige zur Aktion befragt wurde, erklärte er, dass er "nicht gewusst" habe, dass sein Sohn noch keine Fahrerlaubnis besitzt.
Der Mann pustete einen Atemalkoholwert von knapp 1 Promille.
Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt, zogen die Autoschlüssel ein und leiteten gegen beide Insassen Strafverfahren ein.
Ihren restlichen Weg zum Krankenhaus mussten sie in einem Taxi bewältigen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa