Junge Frau (25) niedergestochen: Ist ihr erst 13 Jahre alter Liebhaber der Täter?

Ein Polizeiwagen vor einem Hotel in Ginsheim-Gustavsburg: Dort kam es am Dienstag zu einer Messer-Attacke gegen eine junge Frau.

Die Bluttat ereignete sich am gestrigen Dienstag in einem Hotel in Ginsheim-Gustavsburg.

"Gegen 14.20 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei und meldeten die Verletzte in dem Innenhof des Anwesens", berichtete ein Sprecher am heutigen Mittwoch.

Polizei und Rettungsdienst waren demnach schnell vor Ort. Die niedergestochene 25-Jährige wurde umgehend versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

"Lebensgefahr besteht nicht", unterstrich der Polizeisprecher.

Am Dienstagabend war zunächst von einem 34 Jahre alten Opfer die Rede gewesen. Auch stand die Befürchtung im Raum, die Frau könne lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.

Die Polizei in Südhessen veröffentlichte am Mittwoch auch erste Ermittlungsergebnisse zu den Hintergründen der Attacke.