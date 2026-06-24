Streit in Parkanlage eskaliert: Mann im Erzgebirge niedergeschlagen

Aue-Bad Schlema - In Aue ( Erzgebirgskreis ) wurde am Dienstagnachmittag ein Mann (24) niedergeschlagen und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei hat unter anderem Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (Symbolfoto) © 123 RF/Christian Horz

Der Vorfall passierte gegen 17.40 Uhr in der Parkanlage zwischen der Marie-Müller-Straße und der Wettinerstraße.

Zeugen hatten Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Die Beamten trafen vor Ort auf einen verletzten Syrer (24).

"Nach der Erstversorgung sowie einer kurzen Befragung kam der 24-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus", so ein Polizeisprecher.

Durch die Zeugen stellte sich heraus, dass es in der Parkanlage einen Streit zwischen dem 24-Jährigen und vier weiteren Beteiligten gegeben hatte. Dabei handelte es sich teilweise um Landsleute, die dem Mann auch bekannt waren.

Der Streit eskalierte schließlich. Das Quartett schlug gemeinsam auf sein Opfer ein. Dazu wurde auch ein Gegenstand genutzt. Danach verließen die Angreifer die Parkanlage.