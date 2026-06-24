Streit in Parkanlage eskaliert: Mann im Erzgebirge niedergeschlagen

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Am Dienstagnachmittag wurde ein Mann in einem Park nach einem Streit von vier Personen niedergeschlagen. Die Polizei konnte die ersten Verdächtigen ermitteln.

Von Victoria Winkel

Aue-Bad Schlema - In Aue (Erzgebirgskreis) wurde am Dienstagnachmittag ein Mann (24) niedergeschlagen und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei hat unter anderem Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (Symbolfoto)
Die Polizei hat unter anderem Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (Symbolfoto)  © 123 RF/Christian Horz

Der Vorfall passierte gegen 17.40 Uhr in der Parkanlage zwischen der Marie-Müller-Straße und der Wettinerstraße.

Zeugen hatten Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Die Beamten trafen vor Ort auf einen verletzten Syrer (24).

"Nach der Erstversorgung sowie einer kurzen Befragung kam der 24-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus", so ein Polizeisprecher.

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Durch die Zeugen stellte sich heraus, dass es in der Parkanlage einen Streit zwischen dem 24-Jährigen und vier weiteren Beteiligten gegeben hatte. Dabei handelte es sich teilweise um Landsleute, die dem Mann auch bekannt waren.

Der Streit eskalierte schließlich. Das Quartett schlug gemeinsam auf sein Opfer ein. Dazu wurde auch ein Gegenstand genutzt. Danach verließen die Angreifer die Parkanlage.

Polizei sucht Zeugen

Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte einer der Verdächtigen in der Poststraße gestellt werden. Es handelt sich um einen 20 Jahre alten Mann. Zudem konnte ein weiterer Komplize (18) ermittelt werden.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie zu konkreten Tatbeteiligten, weiteren Komplizen und Tathintergründen aufgenommen.

Es werden weitere Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben, was mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03771/120 an das Polizeirevier Aue zu wenden.

Titelfoto: 123 RF/Christian Horz

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