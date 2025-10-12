Junge Frau wird zum Opfer: Polizei fahndet nach Entblößer von Stuttgart

Stuttgart - Für eine junge Frau aus Baden-Württemberg endete der Samstagabend mit einem Schrecken.

Wie die Polizei Stuttgart mitteilte, war die 29-Jährige kurz nach Mitternacht auf einem Feldweg parallel zum Gräfin-von-Linden-Weg im äußeren Stadtbezirk Vaihingen unterwegs.

Gegen 0.10 Uhr lief ihr ein Mann entgegen, forderte sie zu sexuellen Handlungen auf.

Zu allem Überfluss öffnete der Exhibitionist auch noch seinen wadenlangen dunklen Mantel und holte sein Penis hervor.

Die Polizei beschreibt den Entblößer zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Zudem war der Mann dunkel bekleidet.