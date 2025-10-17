Junger Mann legt Feuer und setzt ein Wohnhaus in Brand: Wer kennt den Täter?

Köln - In Köln -Bayenthal hat es am Donnerstagabend auf der Alteburger Straße ordentlich gebrannt. Die Polizei sucht jetzt nach dem mutmaßlichen Brandstifter.

Der junge Mann zündelte auf offener Straße und richtete großen Schaden an. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 20.15 Uhr sollen laut den Beamten Zeugen beobachtet haben, wie ein junger Mann auf offener Straße mehrere Bücher und einen abgestellten Krankenfahrstuhl angezündet hat.

Die Flammen griffen schnell auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Dabei wurde nicht nur eine Erdgeschosswohnung schwer beschädigt, sondern auch ein davor geparktes Auto.

Die Polizei Köln beschreibt den gesuchten Mann als etwa 20 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß, bekleidet mit dunkler Jogginghose und dunklem Sweatshirt.

Nach der Tat soll er über die Alteburger Straße Richtung Tacitusstraße geflüchtet sein.