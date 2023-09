19.09.2023 07:50 Junger Mann stirbt nach Attacke auf offener Straße in Würzburg: Polizei startet Aufruf

Tödliche Attacke in Würzburg: Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft, die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an - die Beamten haben einen Aufruf gestartet!

Von Florian Gürtler

Würzburg - Eine tödliche Attacke in der Innenstadt von Würzburg stellt die Polizei in Unterfranken weiter vor einige Rätsel - die mutmaßliche Tatwaffe konnte inzwischen gefunden werden, doch die Ermittler suchen weiter nach Hinweisen, insbesondere nach Fotos oder Videos vom Tatort. Polizisten mit einem Spürhund am Tatort: In der Innenstadt von Würzburg kam es am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek zu einer tödlichen Bluttat. © NEWS5/Höfig Die Bluttat hatte sich in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Sonntags ereignet. In der Haugerpfarrgasse vor der Diskothek "Studio" war es gegen 5.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer dreiköpfigen Gruppe und einem 22-jährigen Mann gekommen. Der Streit eskalierte: Der 22-Jährige soll seine drei Kontrahenten angegriffen und ihnen Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Zwei Männer (27 und 32 Jahre alt) wurden dabei schwer verletzt, ein 28-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen, er starb wenig später in einem Krankenhaus. Noch am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter unweit des Tatortes festnehmen. Wie nun weiter bekannt wurde, konnte im Rahmen von umfangreichen Maßnahmen zur Spurensicherung auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden werden. Polizeimeldungen Achtung, Kontrolle! Zum "Safety Day" ist die Polizei vermehrt im Bördekreis unterwegs! Genauere Informationen zu der aufgefundenen Waffe wurden nicht mitgeteilt, die Verletzungen der Opfer lassen jedoch darauf schließen, dass es sich dabei um ein Messer handelt. Tödliche Attacke in Würzburg: Polizei sucht Fotos, Videos oder Tonaufnahmen vom Tatort Nach einer Attacke mit einem Toten und zwei Schwerverletzten in der Würzburger City sicherte die Polizei am Sonntagmorgen aufwendig Spuren am Tatort in der Haugerpfarrgasse. © NEWS5/Höfig Ferner wurde nun bekannt, dass der 22-jährige Tatverdächtige am gestrigen Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde, dieser ordnete "aufgrund des dringenden Tatverdachts des Totschlags" Untersuchungshaft für den jungen Mann an, wie ein Sprecher erklärte. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Dabei stehe auch die Frage im Fokus, "ob möglicherweise weitere Personen involviert waren", betonte der Polizeisprecher. Die Beamten hoffen dabei auch auf Fotos, Videos oder Tonaufnahmen, die Zeugen möglicherweise in der Zeit zwischen 4 Uhr und 6 Uhr am Sonntag vor der Diskothek "Studio" in Würzburg mit ihren Smartphones angefertigt haben könnten. Polizeimeldungen Frau (24) flüchtet vor sexuellem Übergriff in Fahrzeug ihres Retters: Täter schießt auf Auto Die Ermittler bitten um die Zusendung derartiger Aufnahmen. Hierfür wurde eigens eine Upload-Möglichkeit im Internet eingerichtet.

