Kaltes Essen erhitzt Gemüter: Schlägerei mit sechs Beteiligten

Oberhaid - Nach der Lieferung von kaltem Essen ist es in Oberfranken zu einer Rangelei zwischen sechs Menschen gekommen.

Drei Männer tauchten an der Lieferadresse auf und verlangten Geld für das Essen. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Dabei bespuckten, schlugen und beleidigten sich die Beteiligten, wie die Polizei mitteilte.

Am Montagabend bestellte ein 28-Jähriger bei einem Lieferdienst. Da die Lieferung zu spät kam, stornierte er die Bestellung. Das Essen wurde dennoch geliefert, er nahm es an – allerdings ohne zu bezahlen.

Zwei Tage später kamen drei Personen zur Adresse des Mannes in Oberhaid (Landkreis Bamberg), um das Geld einzufordern. Im Hof kam es dann zum Streit und zu einer Rangelei.

Der 28-Jährige schob dabei gemeinsam mit zwei weiteren Beteiligten das Fahrzeug der Besucher vom Hof und gegen eine Mauer.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert.