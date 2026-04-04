Kennzeichen aus Pappe: Polizei erlebt kuriose Kontrolle

Burkau - Bei einer Verkehrskontrolle auf der A4 in Richtung Görlitz haben Polizisten des Autobahnpolizeireviers Bautzen zwei Männer wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Autobahnpolizisten erlebten auf der A4 an der Anschlussstelle Burkau (Bautzen) eine kuriose Kontrolle. (Symbolbild) © Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Robert Michael/dpa

Einer Streife fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.15 Uhr an der Anschlussstelle Burkau (Landkreis Bautzen) ein verdächtiger Volvo mit belgischen Kennzeichen auf.

Als die Beamten die Fahrzeugpapiere kontrollierten, wurden sie stutzig: Für das dort angegebene Baujahr sah der Volvo deutlich zu alt aus.

Anschließend konnte ermittelt werden, dass offenbar nicht nur die Fahrzeugpapiere, sondern auch die Kennzeichen eine Totalfälschung waren.

Beim Erklären des Sachverhalts gab der litauische Volvo-Fahrer an, dass ein Bekannter auf einem Parkplatz in Bautzen auf ihn warten würde.

Die Polizei brachte den 27-Jährigen zum besagten Treffpunkt und erlebte dort eine unerwartete Situation: Der Bekannte, ein 31-jähriger Litauer, wartete mit einem BMW und litauischen Überführungskennzeichen aus Pappe auf seinen Kumpel.