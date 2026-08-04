Kinder und Jugendliche sollen Großbrand in alter Industriehalle verursacht haben

Meiningen - Am 28. Juli brannte es auf dem Gelände des früheren Reichsbahn-Ausbesserungswerks (RAW) in Meiningen. Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Kinder und Jugendliche.

Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die Flammen zu löschen. © Pia Bayer/dpa

Bei der Untersuchung des Brandorts in der Dolmarstraße in der vergangenen Woche konnten die Beamten der Kripo eine technische Ursache ausschließen, wie aus einer Mitteilung hervorging.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen fünf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, hieß es. Den Angaben nach sollen sie zuvor auf dem Gelände hinter dem Dampflokwerk eine Feuerstelle betrieben haben. Anschließend seien die Flammen auf eine leer stehende Industriehalle mit mehreren Betriebsgebäuden übergegriffen.

Betroffen war demnach eine Fläche von rund 100 mal 100 Metern. Rund 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Katstrophenschutz waren stundenlang im Einsatz gewesen.