Kinderfeuerwerk auf Parkplatz gezündet: 30.000 Euro Schaden

Hagen - Ein jämmerlicher Kinder-Böller hat auf einem Parkplatz in Nordrhein-Westfalen erheblichen Schaden angerichtet.

Ein Mercedes C220 bekam die vollen Auswirkungen eines Kinderfeuerwerks zu spüren. © Polizei Hagen

Sehr zur Freude ihres Sohnes (5) zündete eine Mutter (42) am Samstagvormittag auf einem Parkplatz an der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in Hagen ein das ganze Jahr über frei verkäufliches Kinderfeuerwerk, wie die örtliche Polizei am Sonntag mitteilte.

Aus funkelnden Kinderaugen wurde jedoch schnell ein lichterloh brennender Mercedes.

Der Mini-Böller landete nämlich unter einem geparkten C220 und setzte dort liegendes Laub in Brand. Die Flammen griffen daraufhin auf den Benz über, der kurz darauf in Vollbrand stand.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten noch verhindern, dass ein weiteres Fahrzeug Feuer fängt. Für den Mercedes konnten sie jedoch nichts mehr tun.