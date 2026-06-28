Kindesentführung? Einsatz im Norden, Polizei hält sich zunächst bedeckt

Heist - Aufregung in Heist: In der Gemeinde im Kreis Pinneberg ( Schleswig-Holstein ) kam es am Samstagabend zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Was steckte dahinter?

Polizei und Rettungsdienst waren am Samstag in Heist im Kreis Pinneberg im Einsatz. Hatte eine mögliche Kindesentführung damit zu tun? © NEWS5/Fabian Höfig

Eine Sprecherin der Leitstelle West bestätigte den Einsatz im Bereich der Straße "Zum Haselauer Moor" gegenüber TAG24, machte allerdings keinerlei weitere Angaben.

Sie verwies für weitere Informationen zu den Hintergründen an die zuständige Staatsanwaltschaft Itzehoe - eine TAG24-Anfrage dort blieb zunächst unbeantwortet.

Wie ein Reporter vor Ort berichtete, soll zum Zeitpunkt des Einsatzes eine mögliche Kindesentführung im Raum gestanden haben.