Klebe-Blockade in Mainz: Polizei geht gegen Klimaschützer vor

Mainz - Aktivisten blockierten eine Straße und klebten sich teils am Asphalt fest: Die Polizei ging am Freitagmorgen gegen den Prostest in Mainz vor, zu dem sich das Klimaschutz-Bündnis "End Cement" bekannte.

Protest in Mainz-Weisenau: Spezialisten der Polizei lösten festgeklebte Aktivisten "schonend von der Fahrbahn". © 5VISION.NEWS

Acht Aktivistinnen und Aktivisten hätten von etwa 8 Uhr an das Betonwerk "Heidelberg Materials" im Mainzer Stadtteil Weisenau blockiert, erfuhr TAG24 auf Nachfrage von "End Cement".

"Grund dafür sind der CO₂-Ausstoß des Unternehmens sowie Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie Indonesien und Togo", ergänzte ein Sprecher der Klimaschützer.

Die Blockade in Mainz sei "Teil der Aktionstage des Bündnisses 'End Cement', die am 17. und 18. Oktober an verschiedenen Orten in Deutschland stattfinden".

Die Polizei wurden gegen 8.15 Uhr wegen der Straßenblockade alarmiert: Mehrere Personen hatten im Dammweg in Mainz-Weisenau die Zufahrt zu "Heidelberg Materials" besetzt. "Teilweise hatten sich die Beteiligten auf der Straße festgeklebt", hieß es weiter vonseiten der Mainzer Polizei.

Umgehend rückten Einsatzkräfte zum Dammweg aus. Die Versammlung wurde aufgelöst. Zudem begann eine "technische Einsatzeinheit" damit, die auf dem Asphalt festgeklebten Personen "schonend von der Fahrbahn zu lösen", wie ein Sprecher erklärte.