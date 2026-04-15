Knallgeräusche am Bahnhof: Anwohner wählen den Notruf

Dornburg - Am Bahnhof Dornburg im Saale-Holzland-Kreis sind am späten Dienstagabend zwei Jugendliche einer gefährlichen Aktivität nachgegangen.

Die Jugendlichen hatten am Bahnhof Dornburg Steine auf die Gleise gelegt. © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Bundespolizei berichtet, hatten ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger gegen 23.30 Uhr Steine auf die Bahngleise gelegt.

Als anschließend tonnenschwere Güterzüge über die Steine gefahren waren, kam es zu lauten, knallartigen Geräuschen. Anwohner wurden auf diesen Lärm aufmerksam und wählten den Notruf.

Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, konnten die zwei Jungen festgestellt werden. Zunächst wurde vermutet, dass die Teenager Pyrotechnik gezündet hatten. Doch dieser Verdacht bestätigte sich nicht.

Die Geräusche waren beim Überfahren der Steine entstanden. In den Gleisen konnten die Beamten in der Folge noch die Reste der pulverisierten Steine entdecken. An den Gleisen selbst blieb alles ganz.