Kohlenmonoxid-Konzentration zu hoch! 59-Jähriger stirbt in eigener Wohnung
Zeitz - Am Freitag verstarb ein 59-Jähriger in einer Wohnung in Zeitz (Burgenlandkreis).
Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Diener wurde der Rettungsdienst am Freitagnachmittag zu einer Wohnung nahe dem Schützenplatz gerufen, in der ein medizinischer Notfall gemeldet worden war.
Da schnell klar wurde, dass die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Räumlichkeiten zu hoch war, wurden Polizei und Feuerwehr hinzugezogen.
Für den 59-jährigen Mieter kam allerdings jede Hilfe zu spät: Er verstarb laut der Sprecherin. Seine Ehefrau musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
"Weitere drei Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert und vorsorglich medizinisch untersucht", so Diener.
Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Todesursache sowie zur Ursache der hohen CO-Konzentration in der Wohnung. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa