Kontrolle eskaliert: Plötzlich geht ein Mann auf Beamte los

Selb - Am Montagabend gegen 19 Uhr geriet ein 30-jähriger Mann direkt vor dem Hauptbahnhof in Hof ins Visier einer Streife. Der Deutsche stand dort mit einer Freundin und fiel den Beamten sofort durch sein aggressives Verhalten auf. Von Anfang habe er sich gereizt und wenig kooperativ gezeigt.

Der Mann griff Bundespolizisten an. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Weil gegen ihn ein Eintrag im Fahndungssystem vorlag, sollte der Mann mit auf die Wache kommen, so die Polizei.

Darauf hatte er allerdings wenig Lust – und sorgte direkt für den nächsten Eklat: Er behauptete, Kokain und Amphetamin dabeizuhaben.

Bei der anschließenden Kontrolle eskalierte die Situation komplett. Der 30-Jährige ging auf einen Bundespolizisten los, wurde überwältigt und gefesselt. Doch selbst damit war noch nicht Schluss: Einen weiteren Beamten beleidigte er gleich hinterher.

Bei der Durchsuchung machten die Einsatzkräfte dann noch einen Fund – ein Einhandmesser, versteckt in einem Schulterholster. Drogen? Fehlanzeige.