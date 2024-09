Krasser Zwischenfall beim Pützchens Markt: Ordner absichtlich von Kleinwagen angefahren

Bonn - Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Großkirmes Pützchens Markt in Bonn ist es am vergangenen Wochenende zu einem krassen Zwischenfall gekommen. Ein Ordner (52) wurde dabei verletzt.

Als der 52-Jährige dem Kleinwagenfahrer die Durchfahrt verweigerte und sich demonstrativ vor das Auto des Mannes stellte, wurde es plötzlich ziemlich unschön. Der Autofahrer hatte nämlich offensichtlich andere Pläne, trat aufs Gaspedal und touchierte den Ordner am Bein, ehe er davonbrauste.

Nach Angaben der Beamten war ein 52-jähriger Ordner am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr an einer Absperrung auf der Kreuzung Siegburger Straße/Am Herrengarten eingesetzt, als sich ein dunkelblauer Kleinwagen näherte, der die Stelle passieren wollte.

Während die Bonner Polizei in diesem Jahr auf dem traditionsreichen Jahrmarkt besondere Präsenz zeigt , hat sich am Rande der Veranstaltung eine Szene abgespielt, die für Kopfschütteln sorgt.

Die Polizei hat eine Beschreibung des Kleinwagenfahrers herausgegeben, der etwa 65 bis 70 Jahre alt sein soll. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Die Beamten haben inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.



In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung und haben eine Beschreibung des bislang unbekannten Kleinwagenfahrers herausgegeben:

etwa 65 bis 70 Jahre alt

graue kurze Haare

trug eine Brille

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.