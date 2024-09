Polizei zeigt auf "Pützchens Markt" Präsenz: 18-Jähriger mit Messer festgenommen!

Bonn - Auf dem Bonner Volksfest "Pützchens Markt" zeigt die Polizei mehr Präsenz als in den Vorjahren. Grund dafür sind die Anschläge von Solingen und Siegen. Ein bereits polizeibekannter Täter mit Messer ging den Einsatzkräften dabei auch direkt ins Netz.

Der alkoholisierte Angreifer war bereits polizeibekannt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, zudem bekam er für alle weiteren Markttage ein Betretungsverbot.

Wie die Polizei berichtete, war es am späten Freitagabend zu der Festnahme des Verdächtigen gekommen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) dankte der Polizei am Samstag auf dem Bonner Volksfest "Pützchens Markt" für den Schutz der Festbesucher. © Ralph Sondermann/Land NRW/dpa

Dass auf den Volksfesten in Nordrhein-Westfalen nun ein anderer Wind in Sachen Sicherheit weht, unterstrich am Samstag auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU). Er besuchte die Einsatzkräfte vor Ort auf dem Festgelände.

"Jedes Messer, das bei einer Personen- oder Taschenkontrolle sichergestellt wird, bedeutet eine potenzielle Gefahr weniger. Es ist an der Zeit, staatliche Entschlossenheit und Stärke zu zeigen", hatte der Landeschef zuvor schriftlich mitteilen lassen.

Neben der verstärkten Polizeipräsenz, ist es den Beamten nun auch ohne konkreten Verdacht auf Waffenbesitz, also anlasslos, erlaubt, Personen zu kontrollieren.