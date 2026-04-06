"Kriegstreiber": CDU-Büro in der Nähe von Leipzig beschmiert

Markkleeberg - Über die Osterfeiertage wurde das Parteibüro der CDU in Markkleeberg in der Nähe von Leipzig mit Graffiti besprüht.

Die unbekannten beschmierten unter anderem ein Schild vor dem Haus. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Fotos von vor Ort zeigen, dass auf ein Schild mit roter Farbe das Wort "Kriegstreiber" gesprüht wurde.

Die Polizeidirektion Leipzig bestätigte die Sachbeschädigung am Montag. Demnach wurden die Schmierereien zwischen Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 9 Uhr angebracht. Das Parteibüro befindet sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Markkleeberg.

Neben einem Plakat wurden laut der Polizei auch der Briefkasten und das Klingelschild mit roter Farbe besprüht.

Gegen die Hauswand wurden Glasflaschen geworfen, die mit schwarzer Farbe gefüllt waren. Bilder zeigen die Spuren an der Fassade.