Kugelhagel auf Taxi-Fahrgast: Polizei äußert sich zu möglichen Hintergründen

Düsseldorf - Nach zahlreichen Schüssen auf einen Taxi-Fahrgast in Düsseldorf schwebt das 40-jährige Opfer weiterhin in Lebensgefahr.

In diesem Taxi wurde am Dienstagmittag ein Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt. © Jan Ohmen

Das sagte ein Pressesprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Vormittag. Der 40-Jährige war am Dienstagnachmittag beim Hofgarten im Stadtteil Pempelfort von mehreren Kugeln getroffen worden.

Die beiden Täter waren laut dem Sprecher aus einem Auto vor dem Taxi gestiegen und nach ihrer Schussabgabe mit demselben Wagen geflüchtet.

Der Mann war nach den Angaben der Düsseldorfer Polizei ins Krankenhaus gefahren worden. Im Taxi sollen sich neben ihm und dem Fahrer noch weitere Menschen befunden haben, die aber unverletzt blieben.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Bilder vom Tatort zeigen das Taxi mit zehn Einschusslöchern, davon neun auf der Beifahrerseite. Über die Hintergründe der Tat werde nach wie vor ermittelt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Bei dem Angeschossenen soll es sich um den Neffen eines Mannes handeln, der in den Niederlanden seit 20 Jahren wegen diverser erheblicher Straftaten - unter anderem wegen Drogenhandels - in Haft sitzt.