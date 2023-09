Kurios: Grillabend von Bauarbeitern legt Bahnverkehr lahm

Nach erfolgten Gleisbauarbeiten, bereiteten die Arbeiter ihr Abendessen auf einem Grill zu. (Symbolbild) © 123Rf/tspider

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bereiteten nach erfolgten Gleisbauarbeiten in der Nähe des Umspannwerkes am Bahnhof Wolkramshausen die anwesenden Arbeiter ihr Abendessen auf einem Grill zu.

Den Angaben nach geschah das in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen.

Ein Mitarbeiter, der die Kameraüberwachung des Streckenabschnitts einsah, bemerkte eine unklare Rauchentwicklung und leitete einen Feuerwehreinsatz ein.

Die Bahnstrecke um den Bahnverkehrsknotenpunkt Wolkramshausen musste vorübergehend gesperrt werden, um die Sicherheit der Einsatzkräfte und des laufenden Zugverkehrs zu gewährleisten, erklärten die Beamten.