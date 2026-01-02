Kurioser Diebstahl: Frauen mit Kinosessel auf Straße in Uslar erwischt

In Uslar sind zwei Frauen in ein Kino eingebrochen und haben zwei Sessel gestohlen. Beim Abtransport wurden sie von einem Zeugen angesprochen.

Von Robert Lilge

Uslar - Zwei diebische Frauen sorgten am Dienstag in Uslar (Niedersachsen) für Aufsehen. Ihre Beute war zu sperrig und auffällig.

Zwei Frauen haben in Uslar zwei Kinosessel gestohlen und wurden mit ihrer Beute erwischt. (Symbolbild)
Zwei Frauen haben in Uslar zwei Kinosessel gestohlen und wurden mit ihrer Beute erwischt. (Symbolbild)  © Oliver Berg/dpa

Die beiden dunkel bekleideten Frauen sollen gegen 7.15 Uhr von einem Zeugen angesprochen worden sein, berichtete die Polizeiinspektion Northeim.

Sie hatten zwei Kinosessel bei sich, die sie anschließend vor Schreck fallen ließen und flüchteten.

Beide müssen sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Haupteingang des dortigen Kinos verschafft haben, hieß es.

Zeltlager in Flammen: Obdachlose verlieren alles
Polizeimeldungen Zeltlager in Flammen: Obdachlose verlieren alles

In welche Richtung ihre Flucht verlief, können die Ermittler bisher nicht sagen.

Aus diesem Grund wird jetzt nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise und Beobachtungen von Zeugen nimmt die Polizei in Uslar unter Telefon 05571/80060 oder persönlich in der Dienststelle entgegen.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: