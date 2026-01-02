Kurioser Diebstahl: Frauen mit Kinosessel auf Straße in Uslar erwischt
Uslar - Zwei diebische Frauen sorgten am Dienstag in Uslar (Niedersachsen) für Aufsehen. Ihre Beute war zu sperrig und auffällig.
Die beiden dunkel bekleideten Frauen sollen gegen 7.15 Uhr von einem Zeugen angesprochen worden sein, berichtete die Polizeiinspektion Northeim.
Sie hatten zwei Kinosessel bei sich, die sie anschließend vor Schreck fallen ließen und flüchteten.
Beide müssen sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Haupteingang des dortigen Kinos verschafft haben, hieß es.
In welche Richtung ihre Flucht verlief, können die Ermittler bisher nicht sagen.
Aus diesem Grund wird jetzt nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.
Hinweise und Beobachtungen von Zeugen nimmt die Polizei in Uslar unter Telefon 05571/80060 oder persönlich in der Dienststelle entgegen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa