Kurioser Diebstahl: Täter klauen kompletten Parkautomat

Wernigerode - Zwischen Montag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter einen kompletten Parkautomaten im Landkreis Harz geklaut.

Von dem Automaten fehlt aktuell jede Spur. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizreirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz soll der Automat im Zeitraum zwischen dem 27. Oktober, gegen 8 Uhr, und dem 28. Oktober, gegen 9 Uhr, entwendet worden sein.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter den Ticketautomaten an der L100 zwischen Wernigerode und Drei-Annen-Hohne auf dem Parkplatz am Lossendenkmal vollständig abmontiert.

Bislang fehlt jede Spur von den Tätern. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ein.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können.