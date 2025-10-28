Kurioser Diebstahl: Täter klauen kompletten Parkautomat

Diebe haben zwischen Montag und Dienstag einen Parkautomaten im Harz vollständig entwendet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - Zwischen Montag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter einen kompletten Parkautomaten im Landkreis Harz geklaut.

Von dem Automaten fehlt aktuell jede Spur.
Nach Angaben des Polizeireviers Harz soll der Automat im Zeitraum zwischen dem 27. Oktober, gegen 8 Uhr, und dem 28. Oktober, gegen 9 Uhr, entwendet worden sein.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter den Ticketautomaten an der L100 zwischen Wernigerode und Drei-Annen-Hohne auf dem Parkplatz am Lossendenkmal vollständig abmontiert.

Bislang fehlt jede Spur von den Tätern. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ein.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können.

Hinweise können an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder online über das elektronische Polizeirevier weitergeleitet werden.

