Kurz vor seiner Fahrprüfung: Teenie-Biker flüchtet vor der Polizei

Weiden - Im Stadtgebiet von Weiden in der Oberpfalz ist ein Jugendlicher am vergangenen Wochenende mehrfach vor Polizeikontrollen geflüchtet. Jedoch nicht dauerhaft.

Wie die Polizei Weiden am Donnerstag mitteilte, war der Motorradfahrer bereits am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Schweigerstraße aufgefallen.

"Dabei fiel den Beamten auf, dass an dem Krad lediglich ein Versicherungskennzeichen angebracht war", teilten die Beamten mit. "Augenscheinlich war für diese Art von Zweirad jedoch ein amtliches Kennzeichen notwendig."

Anhalten konnte man den Biker zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr.

Im weiteren Verlauf tauchte der Zweiradfahrer mehrfach im Stadtgebiet auf – flüchtete jedoch jeweils zum Teil über Radwege und konnte sich so der Kontrolle durch die Beamten entziehen. Vorerst zumindest.

Kurz nach Mitternacht wurde der junge Mann schließlich – dank der Unterstützung mehrerer Streifenwagen – in der Weigelstraße gestellt. Es handelte sich um einen 17-jährigen Weidener.

Und tatsächlich: Das Fahrzeug war nicht zugelassen, eine gültige Versicherung bestand nicht, und der Jugendliche besaß auch keine Fahrerlaubnis.