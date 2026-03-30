KVB-Bahn kollidiert mit Anhänger und Mülltonne: War es ein gefährlicher Teenie-Streich?

Bergisch Gladbach - Wie kommt man auf so eine Idee? Vier Jugendliche sollen am Sonntagabend in Bergisch Gladbach einen Anhänger und eine Mülltonne auf die Gleise der KVB -Linie 1 gestellt haben. Wenig später kollidierte eine Bahn mit den Hindernissen.

Eine KVB-Stadtbahn der Linie 1 kollidierte am Sonntagabend in Bergisch Gladbach bei Köln mit einem Anhänger und einer Mülltonne. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei am Montag berichtet, ereignete sich der Crash zwischen den Haltestellen Refrath und Lustheide in Fahrtrichtung Köln.

Durch den Zusammenstoß sei niemand der rund 30 Fahrgäste in der Bahn verletzt worden. Es entstand allerdings ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Besitzer des entwendeten Anhängers gaben an, dass sich das Fahrzeug gegen 21.10 Uhr noch auf dem Grundstück der Familie in der Siegenstraße befunden hatte. Auf Aufzeichnungen von Überwachungskameras sollen gegen 21.30 Uhr jugendliche Stimmen sowie Rangiergeräusche zu hören sein.

Ein Augenzeuge gab gegenüber den Ermittlern an, zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Siegenstraße in Richtung Lustheide unterwegs gewesen zu sein. Wenige Augenblicke, nachdem er einen lauten Knall gehört habe, sollen dann vier Teenager im Alter zwischen 13 und 17 Jahren an ihm vorbeigerannt sein.