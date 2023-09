13.09.2023 16:05 Unbekannte knacken Schule auf und richten Mega-Schaden an!

In Langenfeld bei Düsseldorf sind in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte in zwei Schulen eingestiegen und für reichlich Schaden gesorgt.

Von Maurice Hossinger

Langenfeld - Nahe Düsseldorf sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch Unbekannte in zwei Schulen eingestiegen und mit einem unfassbaren Sachschaden davon gekommen. Für die Polizei hat die umfangreiche Ermittlung nach den Tätern begonnen. (Symbolbild) © 123rf/summertime72 Nach Angaben der Polizei waren die Fröbelschule und die benachbarte Don-Bosco-Grundschule Ziel der Aktion. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher über die Eingangstür Zutritt zur Fröbelschule, ehe sie schließlich mit Gewalt in zwei Klassenräume traten. Dabei sackten sie 59 Tablets ein und machten sich auf den Weg in die zweite Schule. Auch dort hatten sie ein Auge auf Tablets geworfen, von denen sie weitere 63 Stück klauten. Auch 27 "Pencils" von Apple wanderten kurzerhand in den Besitz der Täter. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 300.000 Euro! Um den Fall nun aufzuklären, bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. "Wer hat in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Fröbelschule bzw. der Don-Bosco-Schule verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen?" Hinweise können telefonisch unter 021732886310 durchgegeben werden.

