Lebensgefährliche Aktion: Steine auf Gleise gelegt

Biedenkopf - Diese Aktion hätte dramatische Folgen haben können! Im mittelhessischen Biedenkopf haben Unbekannte gleich mehrfach Steine auf eine Bahnstrecke gelegt - mit potenziell lebensbedrohlichen Konsequenzen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Kreuztal und Cölbe legten die bislang unbekannten Täter Steine auf die Gleise. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Polizei mitteilt, wurden an zwei Tagen Schottersteine auf den Gleisen der Bahnstrecke Kreuztal - Cölbe im Bereich Biedenkopf-Ludwigshütte platziert.

Der erste Vorfall ereignete sich am 25. März gegen 17.45 Uhr, ein weiterer am 27. März zur Mittagszeit.

In beiden Fällen bemerkten die Lokführer die Hindernisse rechtzeitig und konnten die Steine entfernen, bevor Schlimmeres passierte.

Dadurch wurde vermutlich verhindert, dass es zu gefährlichen Situationen oder gar Verletzten kommt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Täter sind bislang unbekannt.