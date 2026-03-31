Lebensgefährliche Aktion: Steine auf Gleise gelegt
Biedenkopf - Diese Aktion hätte dramatische Folgen haben können! Im mittelhessischen Biedenkopf haben Unbekannte gleich mehrfach Steine auf eine Bahnstrecke gelegt - mit potenziell lebensbedrohlichen Konsequenzen.
Wie die Polizei mitteilt, wurden an zwei Tagen Schottersteine auf den Gleisen der Bahnstrecke Kreuztal - Cölbe im Bereich Biedenkopf-Ludwigshütte platziert.
Der erste Vorfall ereignete sich am 25. März gegen 17.45 Uhr, ein weiterer am 27. März zur Mittagszeit.
In beiden Fällen bemerkten die Lokführer die Hindernisse rechtzeitig und konnten die Steine entfernen, bevor Schlimmeres passierte.
Dadurch wurde vermutlich verhindert, dass es zu gefährlichen Situationen oder gar Verletzten kommt.
Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Täter sind bislang unbekannt.
Polizei spricht klare Warnung aus und sucht Zeugen
Die Polizei warnt eindringlich vor den Risiken solcher Aktionen: Werden Steine von Zügen überfahren, können sie zerplatzen. Die entstehenden Splitter wirken wie Geschosse und können Menschen in der Nähe erheblich verletzen. Zudem ist der Aufenthalt in Gleisanlagen lebensgefährlich und für Unbefugte grundsätzlich verboten.
Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05618156160 bei der Bundespolizei zu melden.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa