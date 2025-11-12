Lebensgefahr! Täter lösen Schrauben von Balkon

Wettin-Löbejün - Unbekannte sabotierten in Wettin-Löbejün den Balkon einer Mietwohnung.

Bereits am Montag hatten die Täter sämtliche Schrauben des Balkons demontiert und somit dessen Tragfähigkeit sabotiert. (Symbolfoto) © 123RF/chrisrt

Am Dienstagabend hatte der Eigentümer des Hauses die Polizei gerufen, weil sich Unbekannte an einem Balkon zu schaffen gemacht hatten.

Demnach hätten die Täter bereits am Montag sämtliche Schrauben des Balkons entfernt und somit dessen Tragfähigkeit beeinflusst.