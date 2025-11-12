Lebensgefahr! Täter lösen Schrauben von Balkon
Wettin-Löbejün - Unbekannte sabotierten in Wettin-Löbejün den Balkon einer Mietwohnung.
Am Dienstagabend hatte der Eigentümer des Hauses die Polizei gerufen, weil sich Unbekannte an einem Balkon zu schaffen gemacht hatten.
Demnach hätten die Täter bereits am Montag sämtliche Schrauben des Balkons entfernt und somit dessen Tragfähigkeit beeinflusst.
Der Balkon ist Teil einer Wohnung, die von dem Mann vermietet wird. Um möglichen Unfällen vorzubeugen, wurde der Balkon vorerst gesperrt.
Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf.
