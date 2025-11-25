Leiche identifiziert: Neue Details zum Horror-Fund in Waldstück
Von Elke Richter
Neuried - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Wald bei Neuried nahe München hat die Polizei die Frau identifiziert.
Es handele sich um eine 34-Jährige mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt, teilte das Präsidium mit.
Weitere Details etwa zur Todesursache wollte ein Sprecher wegen der andauernden Ermittlungen zunächst nicht nennen.
Es hatte jedoch schon zuvor geheißen, dass aufgrund der Auffindesituation eine Gewalttat nahe liege.
Die Kripo übernahm die Ermittlungen. Ein Zeuge hatte die Leiche am Donnerstag im Forstenrieder Park entdeckt.
Um die Identität der Frau herauszufinden, hatte die Polizei unter anderem eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern veranlasst und über Social Media bekannt gegeben.
