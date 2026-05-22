22.05.2026 07:22 Leichen von Mutter und Sohn gefunden: So kamen sie ums Leben

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Nach dem Fund der Leichen einer Mutter und ihres erwachsenen Sohnes in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen stehen die Todesursachen fest.

Von Lara Vonwald

Oberhausen-Rheinhausen - Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen stehen die Todesursachen fest: Es handelt sich um einen erweiterten Suizid. Bei einer Obduktion wurden die Todesursachen von Mutter und Sohn ermittelt. (Symbolbild) © Jason Tschepljakow/dpa Der 41-Jährige hat seine 61-jährige Mutter mit einem Messer erstochen und sich anschließend das Leben genommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe nach der Obduktion mit. Die 61-Jährige ist demnach durch Schnitt- und Stichverletzungen zu Tode gekommen. Eine Zeugin entdeckte die Leichen am Dienstag in der Wohnung. Das Kriminalkommissariats Bruchsal und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermitteln zu den Hintergründen der Tat. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa