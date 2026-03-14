Sohn verdächtig und im Koma: Leiche in Hotel gefunden - Frau (†72) erstochen!

Werne - Ein 47 Jahre alter Mann soll in einem Hotel in Werne im Münsterland seine Mutter erstochen und sich danach selbst mit einem Messer schwer verletzt haben.

Ein Absperrband der Polizei ist vor dem Eingang des Hotels gespannt. © Max Lametz/dpa

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Mann liege im Krankenhaus und sei aktuell nicht vernehmungsfähig, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Zuvor hieß es, er lege im Koma.

Er sei formell vorläufig festgenommen worden, am Sonntag soll ein Haftrichter über einen Haftbefehl entscheiden. Zum entsprechenden Motiv gab es zunächst noch keinerlei Angaben. Das sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen, so die Sprecherin.

Der 47-Jährige war am frühen Morgen in der Nähe des Hotels mit Schnitt- und Stichwunden gefunden worden. Er sei zuvor durch die Straßen geirrt, sagte die Sprecherin. Zeugen war der Mann aufgefallen.

Später hatte die Polizei seine 72 Jahre alte Mutter tot im Hotel entdeckt, in dem sie Gast gewesen sein soll.

Möglicherweise hatte der schwer verletzte Mann den Beamten selbst den Hinweis auf das Opfer gegeben, dafür gab es aber zunächst keine Bestätigung.