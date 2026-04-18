Lkw nimmt Motorrad die Vorfahrt: Biker schwer verletzt

Schleiz - An einer Kreuzung in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) sind am Freitag ein Lkw und ein Motorrad zusammengekracht. Ein 45-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei berichtete, waren der 47-jährige Lkw-Fahrer und der Biker jeweils bei Grün über die jeweilige Ampel gefahren. Allerdings hatte der Trucker dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen.

Aus diesem Grund waren die Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen, teilten die Beamten mit.

Der 45-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Beide standen nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, hieß es.

Die Maschine des 45-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Lkw wurde leicht demoliert, blieb jedoch fahrtüchtig.