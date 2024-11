Männer stürmen Bordell und bedrohen Frauen mit Messer - Wer kann Hinweise geben?

Die mutmaßlichen Täter bedrohten die Liebesdienerinnen mit einem Messer. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach bisherigen Ermittlungen soll sich ein Tatverdächtiger am 7. Juni dieses Jahres als Kunde in einem Bordell an der Immanuelkirchstraße ausgegeben haben.

Gegen 20.35 Uhr verließ er das Freudenhaus und kehrte wenige Minuten später in Begleitung von zwei weiteren Männern zurück.

Daraufhin sollen die Männer die anwesenden Frauen mit einem Messer bedroht und ihnen Handys, Schmuck und Bargeld geraubt haben.

Der Ermittler wollen nun wissen:

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben?

Zudem wurden Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht.