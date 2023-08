18.08.2023 11:23 3.510 Mann geht Gassi mit seinem Hund, dann hört er Hilferufe einer Frau

Auf einer Gassirunde mit seinem Hund hörte ein 63-Jährige am Donnerstag in Lübeck plötzlich die Hilferufe einer Frau. Die 48-Jährige war in einen Bach gestürzt.

Von Bastian Küsel

Lübeck - Rettungsaktion: Ein 63-Jähriger hat am Donnerstagabend während einer Gassirunde mit seinem Hund in Lübeck eine hilflose Frau entdeckt - die 48-Jährige war in einen Bach gestürzt. Auf einer Gassirunde mit seinem Hund hörte ein 63-Jährige am Donnerstagabend in Lübeck plötzlich die Hilferufe einer Frau - die 48-Jährige war in einen Bach gestürzt. © Polizeidirektion Lübeck Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18.45 Uhr im Bereich des Lübecker Landgrabens unterwegs, als er plötzlich eine Frauenstimme hörte. Der 63-Jährige folgte den Hilferufen und entdeckte abseits des Weges im hüfthohen Wasser eines Bachs eine gestürzte Frau. Die 48-Jährige war auf dem regennassen Wanderweg ausgerutscht, einen mehrere Meter tiefen Abhang heruntergefallen und letztlich in den Bach gestürzt. Polizeimeldungen Schwer wiegender Diebstahl: 24-Tonnen-Bagger von Baustelle geklaut Da er die Frau nicht aus eigener Kraft aus dem Wasser ziehen konnte, alarmierte der 63-Jährige die Polizei. Mithilfe einer Rettungsleine gelang es den Einsatzkräften schließlich, die 48-Jährige zu retten. Sie war äußerlich unverletzt, aber alkoholisiert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

