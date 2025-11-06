Mann am Hauptbahnhof von U-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Nürnberg - Am Hauptbahnhof Nürnberg wurde ein Mann von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt.

Eine U-Bahn hat am Hauptbahnhof in Nürnberg einen Mann erfasst. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 29-Jährige war am Mittwoch gegen 23 Uhr am Bahnsteig der U3 (Fahrtrichtung Großreuth bei Schweinau) unterwegs.

Aktuellen Ermittlungen der Polizei zufolge befand er sich auf Höhe eines dortigen Geländers, als er von der einfahrenden U-Bahn am Kopf getroffen wurde.

Passanten am Gleis wurden auf die Situation aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen von Polizei und Notarzt leisteten sie Erste Hilfe.

Der 29-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Während des Einsatzes wurde der U-Bahnverkehr an der Station eingestellt.