Strafverfahren wegen sexueller Ausbeutung in NRW auf neuem Höchststand

Düsseldorf - Die Zahl der abgeschlossenen Verfahren wegen sexueller Ausbeutung hat im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand erreicht.

Das Landeskriminalamt NRW hat am Dienstag sein "Lagebild Menschenhandel und Ausbeutung" veröffentlicht. © Federico Gambarini/dpa

Laut einem aktuellen Lagebild des Landeskriminalamts (LKA) zählte man 175 Fälle - ein Anstieg von rund 23 Prozent im Vergleich zu 2023. Allerdings sei das Dunkelfeld so hoch, dass man daraus keine harten Rückschlüsse ziehen könne.

Laut dem am Dienstag veröffentlichten "Lagebild Menschenhandel und Ausbeutung" war die Zahl der abgeschlossenen Verfahren 2024 so hoch wie noch nie seit 2015.

Bereits im letzten Lagebild 2023 war die Zahl auf einem Rekordniveau - mit damals 142 Verfahren. In den meisten aktuellen Fällen (39) ging es um Zuhälterei.

37 Verfahren drehten sich um Menschenhandel, 36 um Zwangsprostitution. Weitere Delikte in der Statistik sind Ausbeutung von Prostituierten oder Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung.