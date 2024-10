Mann bricht in Kita ein: Polizei findet ihn in kurioser Situation vor

Gernsheim - Die Polizei berichtet von einem kuriosen Einbruch, der am Abend des gestrigen Montags im südhessischen Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) stattgefunden hat.

Der 24-Jährige war offenbar nur deshalb in die Kita eingestiegen, um sich ein leckeres Abendessen zuzubereiten. (Symbolbild) © 123rf/ginassanders

So wurde gegen 20.15 Uhr der Einbruchsalarm in der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Kindertagesstätte in der Lindenstraße ausgelöst.

Daraufhin machte sich die Polizei auf, um nach dem Rechten zu sehen.

Tatsächlich entdeckten die Beamten dann vor Ort Spuren eines Einbruchs: Jemand war zunächst unbefugt auf das Gelände der Kita eingedrungen, um sich dann gewaltsam über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zum Gebäude zu verschaffen.

Daraufhin betraten die Polizisten ebenfalls die Kita und fanden den Täter in einer eher ungewöhnlichen Situation vor: Der Mann hatte keine Wertsachen eingesackt. Stattdessen überraschten ihn die Ordnungskräfte, wie er in der Küche Nudeln kochte und ein paar Eier aufschlug.